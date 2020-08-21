"Могу изменить амплуа": экс-лидер Тартака Положинский назвал условие, при котором готов выдвигаться в мэры Луцка

Об этом он рассказал в интервью Hromadske .

"Есть активная группа людей в Луцке, которая противостоит доминированию в городе и области Игоря Палицы (экс-глава Волынской ОГА, нардеп, - ред). Для них не стоит задача выдвинуть Положинского кандидатом в мэры или сделать меня мэром, они ищут кандидатуру, наиболее конкурентную тому, кто может городу только навредить ", - сказал Положинский.

Он заявил, что не хочет быть мэром Луцка, но хочет, чтобы доминирование Палици было уменьшено.

"Я не компетентен в этом вопросе. Хотя у меня и есть база знаний и умений. Надо иметь профессиональную, прочную и дееспособную команду, которой доверяешь", - рассказал музыкант.