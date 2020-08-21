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Espreso.tvОбщество"Могу изменить амплуа": экс-лидер Тартака Положинский назвал условие, при котором готов выдвигаться в мэры Луцка

"Могу изменить амплуа": экс-лидер Тартака Положинский назвал условие, при котором готов выдвигаться в мэры Луцка


фото: volyn.com.ua
Музыкант Александр Положинский заявил, что ему предлагают попробовать себя в роли кандидата в мэры Луцка

Об этом он рассказал в интервью Hromadske .

"Есть активная группа людей в Луцке, которая противостоит доминированию в городе и области Игоря Палицы (экс-глава Волынской ОГА, нардеп, - ред). Для них не стоит задача выдвинуть Положинского кандидатом в мэры или сделать меня мэром, они ищут кандидатуру, наиболее конкурентную тому, кто может городу только навредить ", - сказал Положинский.

Он заявил, что не хочет быть мэром Луцка, но хочет, чтобы доминирование Палици было уменьшено.

"Я не компетентен в этом вопросе. Хотя у меня и есть база знаний и умений. Надо иметь профессиональную, прочную и дееспособную команду, которой доверяешь", - рассказал музыкант.

Он сказал, что много знакомых городских голов, чтобы "я мог обратиться за советом или помощью и поучиться".

"Если я почувствую, что жители города действительно хотят, чтобы я стал главой, то, конечно, я их не подведу. Могу изменить амплуа, если увижу в этом необходимость, возможность и смысл", - подытожил Положинский.

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