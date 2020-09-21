"Нарушение законодательства": студенческое сообщество КНУ им. Шевченко осудило акцию "Слуги народа" на территории университета

21 сентября, 2020, 08:18

Студенческий парламент Киевского национального университета им. Тараса Шевченко назвал нарушением норм действующего законодательства акцию политической партии "Слуга народа" на территории учебного заведения

Об этом говорится в разъяснении Студенческого парламента КНУ им. Шевченко в ответ на запрос акции.

"СПУ видит в публичном мероприятии, проводимом политической партией "Слуга народа" на территории Университета, нарушение норм действующего законодательства Украины и подчеркивает недопустимость таких мероприятий также и из соображений ущерба для репутации Университета. СПУ осуждает любые акции политического характера, в том числе политическую агитацию на территории Университета а также использование названия КНУ им. Тараса Шевченко для удовлетворения политических интересов ", - говорится в разъяснении.

В студенческой общественности отметили, со видят нарушения закона в акции "Слуги народа".

"Обращаем внимание, что в соответствии с ч. 3 ст. 31 Закона Украиным "Об образовании", политические партии (объединения), их члены, депутаты (кандидаты в депутаты) не имеют права осуществлять свою деятельность в учебных заведениях. Эта деятельность также противоречит Письму министерства образования и науки Украины "О недопущении политической агитации в учебных заведениях" от 14 сентября 2020 1 / 9-525 ", - говорится в разъяснении.

Также студенческий парламент отмечает, что подобные акции являются нарушением закона независимо от того, проводятся они в помещениях учебного заведения или на его территории наззовни.

"В понимании вышеприведенных норм не имеет значения, проводятся подобные мероприятия непосредственно в самос здании Университета, или на его территории, или публичные мероприятия официально объявлены как политические, или их политический характер вытекает из наличия политической символики и политических фигур, которые ассоциируются с конкретной политической партией ", - отметили в Студенческом парламенте КНУ им. Шевченко.

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