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Espreso.tvОбщество"Нарушение законодательства": студенческое сообщество КНУ им. Шевченко осудило акцию "Слуги народа" на территории университета

"Нарушение законодательства": студенческое сообщество КНУ им. Шевченко осудило акцию "Слуги народа" на территории университета

Студенческий парламент Киевского национального университета им. Тараса Шевченко назвал нарушением норм действующего законодательства акцию политической партии "Слуга народа" на территории учебного заведения

Об этом говорится в разъяснении Студенческого парламента КНУ им. Шевченко в ответ на запрос акции.

"СПУ видит в публичном мероприятии, проводимом политической партией "Слуга народа" на территории Университета, нарушение норм действующего законодательства Украины и подчеркивает недопустимость таких мероприятий также и из соображений ущерба для репутации Университета. СПУ осуждает любые акции политического характера, в том числе политическую агитацию на территории Университета а также использование названия КНУ им. Тараса Шевченко для удовлетворения политических интересов ", - говорится в разъяснении.

В студенческой общественности отметили, со видят нарушения закона в акции "Слуги народа".

"Обращаем внимание, что в соответствии с ч. 3 ст. 31 Закона Украиным "Об образовании", политические партии (объединения), их члены, депутаты (кандидаты в депутаты) не имеют права осуществлять свою деятельность в учебных заведениях. Эта деятельность также противоречит Письму министерства образования и науки Украины "О недопущении политической агитации в учебных заведениях" от 14 сентября 2020 1 / 9-525 ", - говорится в разъяснении.

Также студенческий парламент отмечает, что подобные акции являются нарушением закона независимо от того, проводятся они в помещениях учебного заведения или на его территории наззовни.

"В понимании вышеприведенных норм не имеет значения, проводятся подобные мероприятия непосредственно в самос здании Университета, или на его территории, или публичные мероприятия официально объявлены как политические, или их политический характер вытекает из наличия политической символики и политических фигур, которые ассоциируются с конкретной политической партией ", - отметили в Студенческом парламенте КНУ им. Шевченко.

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