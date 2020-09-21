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Espreso.tvСпортФутболист сборной Украины Малиновский может продолжить карьеру в Англии

Футболист сборной Украины Малиновский может продолжить карьеру в Англии


фото: Getty Images
Украинский полузащитник итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский попал в сферу интересов английского "Лидса"

Об этом сообщает The Telegraph.

Новичок АПЛ не смог договориться о трансфере полузащитника итальянского "Удинезе" Родриго Де Пауля. Теперь английский клуб рассматривает возможность подписания Руслана Малиновского. Сумма трансфера должна составить 22 млн евро.

В прошлом сезоне 27-летний украинец провел 44 матча, забил 9 мячей и отдал 7 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость Малиновского составляет 21 млн евро.

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