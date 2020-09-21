Футболист сборной Украины Малиновский может продолжить карьеру в Англии
21 сентября, 2020, 11:42
Украинский полузащитник итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский попал в сферу интересов английского "Лидса"
Об этом сообщает The Telegraph.
Новичок АПЛ не смог договориться о трансфере полузащитника итальянского "Удинезе" Родриго Де Пауля. Теперь английский клуб рассматривает возможность подписания Руслана Малиновского. Сумма трансфера должна составить 22 млн евро.
В прошлом сезоне 27-летний украинец провел 44 матча, забил 9 мячей и отдал 7 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость Малиновского составляет 21 млн евро.
- 4 августа стало известно, что полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский попал в топ-100 игроков чемпионата Италии сезона 2019/20.
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