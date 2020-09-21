Фокин: в постановлении о местных выборах нужно прописать дату голосования на Донбассе

21 сентября, 2020, 17:14

По словам Фокина, в постановлении о местных выборах можно указать другую, но конкретную дату выборов на подконтрольных Украине территориях Донбасса

Об этом заявил заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин в эфире UA: Украинский радио .

"Я выскажу сугубо свое мнение. Я не могу понять, почему не проводятся выборы в районах (Донбасса - ред.), которые находятся под контролем государства сегодня. Почему, на каких основаниях не имеют возможности использовать конституционное право почти полмиллиона граждан? Я не могу понять, как это объяснить нашим контрагентам по переговорам ", - отметил Фокин.

Он считает, что Верховная Рада могла бы легко решить эту ситуацию, указав в постановлении, что выборы во всех областях и районах проходят 25 октября, а в отдельных подконтрольных районах Донбасса - "условно говоря, 25 марта".

"Отпали бы все попытки выразить претензии к Украине. Это наша прерогатива, наше право назначать выборы, когда мы считаем нужным", - подчеркнул Фокин.

По словам спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, сегодня физически невозможно провести выборы на территории отдельных регионов Донецкой и Луганской областей.

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