На сегодня выборы в ОРДЛО провести физически невозможно, - Разумков

17 сентября, 2020, 20:43

По словам спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, сегодня физически невозможно провести выборы на территории отдельных регионов Донецкой и Луганской областей

Об этом в эфире одного из телеканалов, передает РБК-Украина .

"Выборы на территории ОРДЛО сегодня - невозможно (провести, - ред.). Физически невозможно. На сегодня дополнительных инициатив от представителей ТКГ (Трехсторонней контактной группы, - ред.) пока нет", - подчеркнул он.

Разумков отметил, что нельзя проводить выборы под "дулом автоматов".

Напомним, председатель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина во время встречи советников лидеров "нормандского" формата не обещала менять постановление о местных выборах, чтобы провести их в ОРДЛО.

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