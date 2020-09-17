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Espreso.tvОбществоНа сегодня выборы в ОРДЛО провести физически невозможно, - Разумков

На сегодня выборы в ОРДЛО провести физически невозможно, - Разумков

По словам спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, сегодня физически невозможно провести выборы на территории отдельных регионов Донецкой и Луганской областей

Об этом в эфире одного из телеканалов, передает РБК-Украина .

"Выборы на территории ОРДЛО сегодня - невозможно (провести, - ред.). Физически невозможно. На сегодня дополнительных инициатив от представителей ТКГ (Трехсторонней контактной группы, - ред.) пока нет", - подчеркнул он.

Разумков отметил, что нельзя проводить выборы под "дулом автоматов".

  • Напомним, председатель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина во время встречи советников лидеров "нормандского" формата не обещала менять постановление о местных выборах, чтобы провести их в ОРДЛО.

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