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Espreso.tvОбществоЭкс-руководители С14 заявили о подготовке им подозрений и обвинили МВД в попытке подстроить объявление их в розыск

Экс-руководители С14 заявили о подготовке им подозрений и обвинили МВД в попытке подстроить объявление их в розыск


фото: zaxid.net
21 сентября бывшие главари С14 заявили о подготовке им подозрений по двум эпизодам и объявили митинг под зданием МВД на 19:00

Об этом общественные активисты Сергей Мазур и Евгений Карась заявили в Telegram и Facebook.

По словам активистов, первое подозрение касается их визита в "Союза православных журналистов" в Киеве в 2018 году.

Тогда активисты организации нашли по адресу "Союза" тираж в несколько тысяч пособий по инструктажу для попов УПЦ МП "Почему нельзя отпевать украинских солдатов" и "Почему на Донбассе гражданская война".

Также среди находок были стикеры "Каждая конфета "Рошен"- это Оплаченная пуля для обстрела мирного Донбасса!"

"СПЖ ("Союз православных журналистов", - Ред.) - ФСБшная контора, которую уже судят за 161 (разжигание религиозной и межнациональной вражды). Мы делали в январе 2018 года до нее визит, чтобы привлечь внимание. Услышали нас через год. Начали дело по литературе, которую еще тогда обнаружили в офисе. Все было мирно и спокойно, но показать, где сидит враг, стоило ", - пояснил Мазур.

Второе подозрение, о котором заявили активисты, касается событий после суда над житомирским пропагандистом экстремистского российского издания "News Front", которое "работает" в ОРДЛО, Василием Муравицким.

"Муравицкий - тип, которого судят за госизмену. Писал заказные статьи, получал бабло с РФ. На одном из судов летом 2018 года его адвокат начал бузить, толкаться, одел капу и понеслось. Изнасилованных и избитых тогда не было. Чисто толкотня. Но следователи этого нам не забыли и наоборот не упомянули о том, кто это начал ", - отметил Сергей Мазур.

Евгений Карась и Сергей Мазур обвиняют в подготовке подозрений МВД а лично его руководителя Арсена Авакова.

"Мы точно знаем, что это Аваков. Дела начали "жить" сразу после проведению марша по Рифу, Юли и Яне в начале июля. С тех пор было несколько допросов, сигналов, инсайдов, десятки случаев наружки и вот нам стало известно, что уже есть подозрения. Чтобы было все интереснее, хотят прямо сегодня объявить втихаря в розыск. Ну мы не прячемся. Сами придем вечером к Арсену Борисовичу. Пусть знают, кого на самом деле защищает наш министр. Будут фото и видео, как все было на самом деле ", - подчеркнул Мазур .

Отметим, в Facebook уже создано событие "Подозрение Авакова за работу на ФСБ", анонсированную на 19 часов 21 сентября.

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