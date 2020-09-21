Английский клуб Ярмоленко отказался от трансфера игрока "Шахтера"

21 сентября, 2020, 12:32

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес отказался от трансфера защитника донецкого "Шахтера" Николая Матвиенко

Об этом сообщает Daily Star.

Вместо украинца "Вест Хэм" попытается договориться с турецким "Бешикташем" о трансфере экс-защитника киевского "Динамо" Домагоя Виды. Переговоры вскоре начнутся.

Интерес к Матвиенко, как и прежде, сохраняют другие три клуба АПЛ. Речь идет о "Лидсе", "Вулверхэмптоне" и "Эвертоне".

В прошлом сезоне 24-летний Николай Матвиенко провел за "Шахтер" 39 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Transfermarkt оценивает футболиста в 9 млн евро, его контракт с "Шахтером" рассчитан до лета 2021 года.

За сборную Украины Матвиенко сыграл 28 матчей.

25 августа сообщалось, что донецкий "Шахтер" согласился продать защитника Николая Матвиенко в итальянский "Наполи".

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