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Espreso.tvМирЗа нарушение режима изоляции британцев штрафовать на 10 тыс. фунтов

За нарушение режима изоляции британцев штрафовать на 10 тыс. фунтов


фото: LifeSiteNews
Власти Британии намерены существенно повысить штрафы для тех, кто нарушает карантинные ограничения, введенные в стране из-за пандемии COVID-19

Со следующей недели размер взысканий достигнет 10 тыс. фунтов. Подобные меры будут применяться к наиболее злостным нарушителям, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Daily Telegraph .

Максимальный штраф будут выписывать за неоднократный отказ соблюдать двухнедельного карантина теми, чьи анализы на коронавирусной инфекцией оказались положительными. Такое же наказание ждет и тех, кто последовательно игнорировал распоряжения сотрудников программы Test and trace ( "Тестировать и отслеживать") отправиться на самоизоляцию.

Зато минимальный штраф для нарушителей составит одну тысячу фунтов ($ 1,3 тыс.), который будет увеличиваться с каждым новым отказом соблюдать правила. До одной тысячи фунтов также будет увеличено штраф за нарушение запрета собираться компаниями более шесть человек (сейчас штраф за это в десять раз меньше).

Новые антивирусные мероприятия также включают единовременную выплату поддержки в размере 500 фунтов стерлингов лицам с низкими доходами и штрафы для работодателей, которые наказывают сотрудников, находящихся на самоизоляции.

  • Напомним, британский премьерминистр Борис Джонсон объявил о начале в стране второй волны пандемии COVID-19.

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