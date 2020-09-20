За нарушение режима изоляции британцев штрафовать на 10 тыс. фунтов
Со следующей недели размер взысканий достигнет 10 тыс. фунтов. Подобные меры будут применяться к наиболее злостным нарушителям, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Daily Telegraph .
Максимальный штраф будут выписывать за неоднократный отказ соблюдать двухнедельного карантина теми, чьи анализы на коронавирусной инфекцией оказались положительными. Такое же наказание ждет и тех, кто последовательно игнорировал распоряжения сотрудников программы Test and trace ( "Тестировать и отслеживать") отправиться на самоизоляцию.
Зато минимальный штраф для нарушителей составит одну тысячу фунтов ($ 1,3 тыс.), который будет увеличиваться с каждым новым отказом соблюдать правила. До одной тысячи фунтов также будет увеличено штраф за нарушение запрета собираться компаниями более шесть человек (сейчас штраф за это в десять раз меньше).
Новые антивирусные мероприятия также включают единовременную выплату поддержки в размере 500 фунтов стерлингов лицам с низкими доходами и штрафы для работодателей, которые наказывают сотрудников, находящихся на самоизоляции.
- Напомним, британский премьерминистр Борис Джонсон объявил о начале в стране второй волны пандемии COVID-19.
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