В ВСУ сообщили о еще одной смерти от коронавируса

20 сентября, 2020, 16:52

В Вооруженных силах Украины заявили о десятом летальном случае от COVID-19 за время эпидемии

Об этом сообщает Командование медицинских сил ВСУ в facebook.

"Умер работник ВС Украины (Хмельницкая область). С 16 сентября он находился на лечении в центральной районной больнице. 18 сентября во связи с ухудшением состояния здоровья больной был подключен к аппарату ИВЛ. 19 в сентября состояние здоровья резко ухудшилось и началась интенсивная терапия, которая не дала положительного результата. Работник ВС Украины по имеющейся информации имел хронические сопутствующие заболевания", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки зарегистрированы 37 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

По состоянию на 20 сентября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 болеет 709 человек.

Всего за время пандемии выздоровели 1 762 человека. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 797 человек. Количество военнослужащих у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 46 человек.

Напомним, 17 сентября в Вооруженных силах Украины зафиксировали девятый летальный случай от COVID-19.

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо