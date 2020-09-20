 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ ВСУ сообщили о еще одной смерти от коронавируса

В ВСУ сообщили о еще одной смерти от коронавируса


фото: facebook.com/Ukrmilitarymedic
В Вооруженных силах Украины заявили о десятом летальном случае от COVID-19 за время эпидемии

Об этом сообщает Командование медицинских сил ВСУ в facebook.

"Умер работник ВС Украины (Хмельницкая область). С 16 сентября он находился на лечении в центральной районной больнице. 18 сентября во связи с ухудшением состояния здоровья больной был подключен к аппарату ИВЛ. 19 в сентября состояние здоровья резко ухудшилось и началась интенсивная терапия, которая не дала положительного результата. Работник ВС Украины по имеющейся информации имел хронические сопутствующие заболевания", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки зарегистрированы 37 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

По состоянию на 20 сентября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 болеет 709 человек.

Всего за время пандемии выздоровели 1 762 человека. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 797 человек. Количество военнослужащих у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 46 человек.

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 сентября, 2020 воскресенье

19 сентября, 2020 суббота

больше новостей

20 сентября, 2020 воскресенье

19 сентября, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать