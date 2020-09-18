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Espreso.tvОбществоВ ВСУ зафиксировали девятую смерть от COVID-19

В ВСУ зафиксировали девятую смерть от COVID-19


фото: reuters
17 сентября в Вооруженных силах Украины зафиксировали девятый летальный случай от COVID-19

Об этом сообщает Командование Медсил.

Госслужащий ВСУ лечилась амбулаторно. Положительный результат ПЦР-теста она получила 14 сентября, за три дня была госпитализирована в связи с дыхательной недостаточностью. Впоследствии состояние здоровья резко ухудшилось и началась интенсивная терапия, которая не дала положительного результата. Госслужащий имела хронические сопутствующие заболевания.

За сутки было зарегистрировано 57 новых случаев. Из них в учреждениях здравоохранения находится 23 человека. Дома под присмотром медицинской службы находится 34 человека.

В общем болеют 694 человека. На изоляции находится 789 человек.

Всего за время пандемии выздоровела 1701 человек.

 

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