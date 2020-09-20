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Espreso.tvОбществоВ "Слуге народа" хотят рассмотреть законопроект "О столице", разделяющий полномочия мэра Киева и председателя КГГА, до местных выборов

В "Слуге народа" хотят рассмотреть законопроект "О столице", разделяющий полномочия мэра Киева и председателя КГГА, до местных выборов


фото: Укрінформ
Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что законопроект "О столице" планируют рассмотреть в Верховной Раде до местных выборов

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По словам Корниенко, во фракции "Слуга народа" работают над тем, чтобы начать рассмотрение законопроекта "О столице" к местным выборам.

"Мы работаем над законопроектом "О столице", работаем над тем, чтобы он как можно скорее попал в повестку дня сессии Верховной Рады. Он сейчас на повестке дня 4-й сессии Верховной Рады. Мы работаем сейчас с коллегами из других фракций, с руководством фракции, чтобы мы могли до выборов попробовать начать его рассматривать и подарить киевлянам ту систему управления городом, а закон о Киеве - это об управлении городом, о результатах - чистые, освещенные улицы, отсутствие хаотичной застройки и т.д.", - сказал Корниенко 20 сентября в ходе городской партийной конференции "Слуги народа".

  • 15 июля стало известно, что Верховной Раде рекомендуют принять закон "О столице", который разделяет полномочия мэра и главы Киевской городской госадминистрации.

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