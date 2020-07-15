 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКомитет Рады поддержал закон о столице ко второму чтению, - Качура

Комитет Рады поддержал закон о столице ко второму чтению, - Качура

Верховной Раде рекомендуют принять закон "О столице", который разделяет полномочия мэра и главы Киевской городской госадминистрации

Об этом сообщил нардеп Александр Качура в своем Telegram-канале.

"Комитет единогласно поддержал законопроект "О Киеве - столице Украины" ко второму чтению", - написал он.

Документ предусматривает, что глава КГГА не сможет совмещать должность с любой другой, а значит, в будущем исключается возможность того, что мэром Киева и главой КГГА будет один человек.

Общий состав Киевсовета сокращается до 80 депутатов.

Документ возвращает районные советы, которые образуются и ликвидируются решением Киевсовета.

Кроме того, в каждом районе столицы по решению райсовета может создаваться ратуша - это отдельное здание, в котором будут находиться органы местного самоуправления этого района и другие органы, которые им подчинены.

  • Напомним, 3 октября 2019 г. Верховная Рада Украины приняла законопроект о столице №2143-3 за основу в первом чтении.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 июля, 2020 среда

больше новостей

15 июля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать