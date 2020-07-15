Комитет Рады поддержал закон о столице ко второму чтению, - Качура
Об этом сообщил нардеп Александр Качура в своем Telegram-канале.
"Комитет единогласно поддержал законопроект "О Киеве - столице Украины" ко второму чтению", - написал он.
Документ предусматривает, что глава КГГА не сможет совмещать должность с любой другой, а значит, в будущем исключается возможность того, что мэром Киева и главой КГГА будет один человек.
Общий состав Киевсовета сокращается до 80 депутатов.
Документ возвращает районные советы, которые образуются и ликвидируются решением Киевсовета.
Кроме того, в каждом районе столицы по решению райсовета может создаваться ратуша - это отдельное здание, в котором будут находиться органы местного самоуправления этого района и другие органы, которые им подчинены.
- Напомним, 3 октября 2019 г. Верховная Рада Украины приняла законопроект о столице №2143-3 за основу в первом чтении.
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