Комитет Рады поддержал закон о столице ко второму чтению, - Качура

15 июля, 2020, 17:34

Верховной Раде рекомендуют принять закон "О столице", который разделяет полномочия мэра и главы Киевской городской госадминистрации

Об этом сообщил нардеп Александр Качура в своем Telegram-канале.

"Комитет единогласно поддержал законопроект "О Киеве - столице Украины" ко второму чтению", - написал он.

Документ предусматривает, что глава КГГА не сможет совмещать должность с любой другой, а значит, в будущем исключается возможность того, что мэром Киева и главой КГГА будет один человек.

Общий состав Киевсовета сокращается до 80 депутатов.

Документ возвращает районные советы, которые образуются и ликвидируются решением Киевсовета.

Кроме того, в каждом районе столицы по решению райсовета может создаваться ратуша - это отдельное здание, в котором будут находиться органы местного самоуправления этого района и другие органы, которые им подчинены.

Напомним, 3 октября 2019 г. Верховная Рада Украины приняла законопроект о столице №2143-3 за основу в первом чтении.