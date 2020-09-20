В Польше и Литве находится 800 белорусских беженцев

20 сентября, 2020, 11:11

В Польше сейчас проживает, по разным оценкам, около 500 белорусских беженцев, а в Литве - около 300

Об этом во время пребывания в Республике Польша заявил член президиума Координационного совета Беларуси, бывший дипломат Павел Латушко, который в 2002-2008 годах был послом Беларуси в Польше, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на белорусское Радыё Рацыя .

"Я встретился с беженцами из Беларуси (Минск, Новополоцк, Городня и других городов) вблизи Белой Пидляскы. Это белорусы, которых высылают из страны за свое мнение, которым угрожают и возбуждают уголовные дела без причины", - сказал Латушко.

По его словам, местные власти предоставляют этим людям кров, пищу и жилье.

"Но есть и нерешенные проблемы: отсутствие информации. Тех, кто прибыл без виз, беспокоит длительный срок предоставления статуса беженца. Тех, кто приехал по гуманитарной визе, - неопределенный статус. Сегодня эти обе категории не могут работать легально", - отметил политик.

По его словам, он будет обсуждать эти вопросы на встречах с представителем верховного комиссара ООН по делам беженцев, а также с премьер-министром Польши и литовской властью.

Сам Латушко уехал за границу 2 сентября из-за угрозы ареста.

Напомним, в Беларуси обнародовали списки "особо озверевших вурдалаков" из МВД.

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