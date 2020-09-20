В Беларуси обнародовали списки "особо озверевших вурдалаков" из МВД
Первая тысяча из них появилась в открытом доступе вечером в субботу, 19 сентября 2020 года, передает Еспресо.TV со ссылкой на телеграмм канал NEXTA Live .
"Перед вами первая 1000 сотрудников МВД с базы, которая есть у нас благодаря кибер-партизанам. При продолжении задержаний мы продолжим массовую публикацию данных", - отмечается в сообщении.
Источником подобной информации назван "кибер-партизан".
Также канал просит читателей помощи с развитой базы. Авторов интересуют "факты о преступлениях конкретных людей из списка, а также их личная информация (адреса, телефоны, номера авто, привычки, любовницы / любовники)", о чем можно писать в бот @militsiya_s_narodom_bot .
Туда же можно сообщать ( "с подтверждениями данных фактов"), если кто-то из фигурантов списка не причастен к преследованию оппозиции или уже не служит в милиции.
"Никто не останется анонимным даже под Балаклавой", - отмечают составители списка, с которым можно ознакомиться по этой ссылке .
Там приведены ФИО, звание и место прохождения службы милиционеров.
Кроме того, есть еще один список . Речь о бойцах спецподразделения МВД Республики Беларусь под названием "Алмаз", специализация которого - разгон протестных акций.
В этом списке также приведены ID и домашние адреса "особо озверевших вурдалаков".
Антилукашенковская оппозиция обещает продолжить подобные публикации.
- Напомним, Белорусские хакеры выдвинули Лукашенко ультиматум.
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