В Беларуси обнародовали списки "особо озверевших вурдалаков" из МВД

20 сентября, 2020, 08:05

Белорусская оппозиция начала публикацию систематизированных списков сотрудников правоохранительных органов, причастных к подавлению мирной революции

Первая тысяча из них появилась в открытом доступе вечером в субботу, 19 сентября 2020 года, передает Еспресо.TV со ссылкой на телеграмм канал NEXTA Live .

"Перед вами первая 1000 сотрудников МВД с базы, которая есть у нас благодаря кибер-партизанам. При продолжении задержаний мы продолжим массовую публикацию данных", - отмечается в сообщении.

Источником подобной информации назван "кибер-партизан".

Также канал просит читателей помощи с развитой базы. Авторов интересуют "факты о преступлениях конкретных людей из списка, а также их личная информация (адреса, телефоны, номера авто, привычки, любовницы / любовники)", о чем можно писать в бот @militsiya_s_narodom_bot .

Туда же можно сообщать ( "с подтверждениями данных фактов"), если кто-то из фигурантов списка не причастен к преследованию оппозиции или уже не служит в милиции.

"Никто не останется анонимным даже под Балаклавой", - отмечают составители списка, с которым можно ознакомиться по этой ссылке .

Там приведены ФИО, звание и место прохождения службы милиционеров.

Кроме того, есть еще один список . Речь о бойцах спецподразделения МВД Республики Беларусь под названием "Алмаз", специализация которого - разгон протестных акций.

В этом списке также приведены ID и домашние адреса "особо озверевших вурдалаков".

Антилукашенковская оппозиция обещает продолжить подобные публикации.

Напомним, Белорусские хакеры выдвинули Лукашенко ультиматум.

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