 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВ Беларуси обнародовали списки "особо озверевших вурдалаков" из МВД

В Беларуси обнародовали списки "особо озверевших вурдалаков" из МВД

Белорусская оппозиция начала публикацию систематизированных списков сотрудников правоохранительных органов, причастных к подавлению мирной революции

Первая тысяча из них появилась в открытом доступе вечером в субботу, 19 сентября 2020 года, передает Еспресо.TV со ссылкой на телеграмм канал NEXTA Live .

"Перед вами первая 1000 сотрудников МВД с базы, которая есть у нас благодаря кибер-партизанам. При продолжении задержаний мы продолжим массовую публикацию данных", - отмечается в сообщении.

Источником подобной информации назван "кибер-партизан".

Также канал просит читателей помощи с развитой базы. Авторов интересуют "факты о преступлениях конкретных людей из списка, а также их личная информация (адреса, телефоны, номера авто, привычки, любовницы / любовники)", о чем можно писать в бот @militsiya_s_narodom_bot .

Туда же можно сообщать ( "с подтверждениями данных фактов"), если кто-то из фигурантов списка не причастен к преследованию оппозиции или уже не служит в милиции.

"Никто не останется анонимным даже под Балаклавой", - отмечают составители списка, с которым можно ознакомиться по этой ссылке .

Там приведены ФИО, звание и место прохождения службы милиционеров.

Кроме того, есть еще один список . Речь о бойцах спецподразделения МВД Республики Беларусь под названием "Алмаз", специализация которого - разгон протестных акций.

В этом списке также приведены ID и домашние адреса "особо озверевших вурдалаков".

Антилукашенковская оппозиция обещает продолжить подобные публикации.

  • Напомним, Белорусские хакеры выдвинули Лукашенко ультиматум.

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 сентября, 2020 воскресенье

19 сентября, 2020 суббота

больше новостей

20 сентября, 2020 воскресенье

19 сентября, 2020 суббота

18 сентября, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать