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Espreso.tvОбществоВ Калуше полностью восстанавливают движение пассажирского транспорта

В Калуше полностью восстанавливают движение пассажирского транспорта

С понедельника, 21 сентября 2000 года, будет восстановлено движение городского пассажирского транспорта общего пользования, в том числе "льготные" рейсы

А со вторника, 22 сентября, будет восстановлено движение автобусов к садово-огородных участкам, передает Еспрессо.TV со ссылкой на местный портал Окна .

Решение возобновить осуществление регулярных пассажирских перевозок пассажиров автомобильным транспортом в обычном режиме приняла городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям под председательством Игоря Матвийчука.

Перевозки пассажиров будет осуществляться при условии соблюдения ограничительных мероприятий, предусмотренных для оранжевого уровня эпидемической опасности распространения COVID-19 в соответствии с требованиями постановления Кабинета Министров Украины от 22 июля 2020 №641. Запрещается перевозка пассажиров, которіе не используют респиратор или защитную маску, отмечает в официальном сообщении управления экономического развития города Калушского городского совета.

Восстановление движения городского пассажирского транспорта обусловлено тем, что с 00 час. 00 мин. 21 сентября 2020 город Калуш решением Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций отнесены к "оранжевой зоне".

Также с 21 сентября 2020 года на маршрутах будут курсировать коммунальные автобусы, два из которых - маршрутом №6 К "Карпатская керамика - Больница" и по одному - маршруту №3 "РЭС - Загорье" и №8Б "Карпатская керамика - Высочанка".

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