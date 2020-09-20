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Espreso.tvОбществоКоронавирус в Украине: за сутки - 2966 новых заражений

Коронавирус в Украине: за сутки - 2966 новых заражений


фото: ABC7 San Francisco
По состоянию на утро воскресенья, 20 сентября 2020 года, в Украине насчитывается 2966 новых, лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19 за последние сутки

Об этом со ссылкой на открытую статистику Совета национальной безопасности и обороны передает Еспресо.TV .

Суммарные показатели:

выявлено - 175 678 (+2 966)

умерло - 3557 (+41)

выздоровели - 77512 (+758)

активно болеет - 94609 (+2 167)

подозревают - 239938 (+2 893).

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