Коронавирус в Украине: за сутки - 2966 новых заражений
20 сентября, 2020, 09:13
По состоянию на утро воскресенья, 20 сентября 2020 года, в Украине насчитывается 2966 новых, лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19 за последние сутки
Об этом со ссылкой на открытую статистику Совета национальной безопасности и обороны передает Еспресо.TV .
Суммарные показатели:
выявлено - 175 678 (+2 966)
умерло - 3557 (+41)
выздоровели - 77512 (+758)
активно болеет - 94609 (+2 167)
подозревают - 239938 (+2 893).
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