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Espreso.tvОбществоСмешко выдвинули кандидатом в мэры Киева

Смешко выдвинули кандидатом в мэры Киева


фото: sylaichest.org
Председатель партии "Сила и честь" Игорь Смешко будет бороться за пост столичного мэра

Об этом сообщает официальный сайт партии "Сила и честь" .

"Председатель политической партии "Сила и честь" Игорь Смешко стал кандидатом от партии на должность мэра столицы Украины - города Киева", - говорится в сообщении.

Также Смешко возглавил список партии на выборах в Киевсовет.

Игорь Смешко в 1997-2000 годах был начальником Главного управления военной разведки Министерства обороны, в 2002-2003 годах - заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны, в 2003-2005 годах возглавлял Службу безопасности Украины.

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