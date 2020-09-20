Смешко выдвинули кандидатом в мэры Киева

20 сентября, 2020, 19:01

Об этом сообщает официальный сайт партии "Сила и честь" .

"Председатель политической партии "Сила и честь" Игорь Смешко стал кандидатом от партии на должность мэра столицы Украины - города Киева", - говорится в сообщении.

Также Смешко возглавил список партии на выборах в Киевсовет.

Игорь Смешко в 1997-2000 годах был начальником Главного управления военной разведки Министерства обороны, в 2002-2003 годах - заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны, в 2003-2005 годах возглавлял Службу безопасности Украины.

Напомним, 18 сентября партия "УДАР" выдвинула Виталия Кличко кандидатом на должность городского головы Киева.

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо