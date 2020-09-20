Смешко выдвинули кандидатом в мэры Киева
20 сентября, 2020, 19:01
Председатель партии "Сила и честь" Игорь Смешко будет бороться за пост столичного мэра
Об этом сообщает официальный сайт партии "Сила и честь" .
"Председатель политической партии "Сила и честь" Игорь Смешко стал кандидатом от партии на должность мэра столицы Украины - города Киева", - говорится в сообщении.
Также Смешко возглавил список партии на выборах в Киевсовет.
Игорь Смешко в 1997-2000 годах был начальником Главного управления военной разведки Министерства обороны, в 2002-2003 годах - заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны, в 2003-2005 годах возглавлял Службу безопасности Украины.
- Напомним, 18 сентября партия "УДАР" выдвинула Виталия Кличко кандидатом на должность городского головы Киева.
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