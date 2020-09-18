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Espreso.tvОбществоПартия "УДАР" выдвинула Кличко кандидатом на должность городского головы Киева

Партия "УДАР" выдвинула Кличко кандидатом на должность городского головы Киева


фото: fb
Действующего мэра Киева Виталия Кличко выдвинули в мэры города от партии "УДАР"

Соответствующее заявление сделали на съезде Киевской городской местной организации политической партии "УДАР".

За проголосовали все делегаты съезда.

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