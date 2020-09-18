Партия "УДАР" выдвинула Кличко кандидатом на должность городского головы Киева
18 сентября, 2020, 12:28
Действующего мэра Киева Виталия Кличко выдвинули в мэры города от партии "УДАР"
Соответствующее заявление сделали на съезде Киевской городской местной организации политической партии "УДАР".
За проголосовали все делегаты съезда.
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- Кличко заявил, что Нне будет торговаться и пойдет на местные в Киеве отдельным списком партии "УДАР".
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