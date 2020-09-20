Психически нездоровый Лукашенко готов не к уступкам, а к еще большей крови, - политолог

20 сентября, 2020, 12:51

По мнению белорусского политолога Павла Усова (Варшава, Польша), отношение Александра Лукашенко к Координационному Совету, который должен был обеспечить переговоры между властью и оппозицией и найти мирные пути с острого внутриполитического кризиса, свидетельствует о его неготовности к диалогу

Об этом он заявил в эфире еженедельной программы "Студия Запад" с Антоном Борковским, которая вышла на Еспресо.TV .

"Дело в том, что в этих условиях компромисс просто невозможен. Это не связано с тем, что этого компромисса не хочет белорусский народ или какие-то субъекты политики. Проблема в том, что ни какой компромисс, ни на какой диалог не хочет идти Лукашенко и его окружение. Это нужно понимать. Мы можем забросать Лукашенко, как общество, предложениями по поводу компромисса, но он игнорирует. Он компромиссонеспособен, он договоронеспособен. У него основной приоритет - это удержание власти и удержание власти силой. Он не признает компромиссов", - объяснил Усов.

"То, что произошло с Координационным Советом, с президиумом Координационного Совета, это ясно показывает. Все члены президиума Координационного Совета либо арестованы, либо выброшены за пределы страны. О каком компромиссе может идти речь? Лукашенко не сделал не одного шага, не одного не подал сигнала в плане готовности идти на компромисс", - отметил он.

По словами Усова, в Беларуси продолжаются аресты, избиения, запугивания и иные формы преследования неугодных властям лиц. При этом не возбуждено не одного уголовного дела по факту злоупотребления полномочиями со стороны силовиков.

В тоже время все больше количество людей выходит на еженедельные протесты под эгидой оппозиции.

"Это его (Лукашенко - ред.) очень сильно раздражает и напрягает. Он не знает, как с этим бороться. Единственное, что он может, так это дать приказ ОМОНовцам или военным разгонять вот этот вот протест. Но без крови с обеих сторон не обойдется. Это точно. Пока, мы видим, белорусы в массе своей не выступают за радикализацию протестов... Белорусы еще не перешли черту, за которой они будуть готовы проливать кровь противников", - подчеркнул Усов.

Однако, как считает политолог, "постепенно белорусы переступают эту черту".

"Уже начинают бить ОМОН, уже начинают срывать с них маски, уже начинают "тихарей" (сотрудников внешнего наблюдения МВД - ред.) гнать.Уже в сетях появляется информация о том, где кто живет, из тех, кто избивал и пытал. Так или иначе на бытовом уровне это уже может перерости в акты насилия. Я этого не исключаю. Этого боятся сами силовики... Еще немножко и, если Лукашенко задействует в перспективе такие брутальные меры, а другого выхода у него нет, то это, естественно, приведет к эскалации насилия и тогда уже мало не покажется милиции и окружению Лукашенка", - подытожил Усов.

Иначе же действовать белорусский правитель, по мнению эксперта, не может, потому что находится в тяжелом психическом состоянии, свойственном нездоровому человеку.

Напомним, врач Дмитрий Щигельский, который в свое время диагностировал у Александра Лукашенко "мозаичную психопатию", рассказал об особенностях людей с таким диагнозом .

Сейчас Щигельский под другим именем живет в США, помогает белорусской общине и украинским воинам на Донбассе.

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