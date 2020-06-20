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Espreso.tvМирС диагнозом Лукашенко люди уже не меняются, - психиатр

С диагнозом Лукашенко люди уже не меняются, - психиатр

Дмитрий Щигельский
Врач Дмитрий Щигельский, который в свое время диагностировал у Александра Лукашенко "мозаичную психопатию", рассказал о качествах людей с таким диагнозом и о том, что психопатия дает политикам конкурентное преимущество

Интервью с ним выпустила белорусская служба Радио Свобода, передает Еспресо.TV.

Как отметил Щигельский, для диагностирования белорусского президента он пользовался очень серьезной доказательной базой с показательной и развернутой картиной.

"Нет, не "по телевизору", это очень принципиальный вопрос. Обследование и материалы для моего диагноза состояли из двух частей. Во-первых, это исходные данные (цензуре материалы) БТ (белорусского ТВ - ред.) с речами и мероприятиями с участием Лукашенко. Во-вторых, я общался с десятками людей, которые тесно и долго сотрудничали с Лукашенко на разных этапах его карьеры. Начиная с работы в совхозе "Городец". Люди, которые работали с ним, жили с ним, были рядом с им. Это принципиальное уточнение, это не "телевизор", - отметил врач.

С тех пор Лукашенко, по его словам, совсем не изменился.

"Ничего и не может измениться. Люди с этим диагнозом живут всю жизнь и мало меняются", - сказал Щигельский.

В случае Лукашенко двумя главными чертами заболевания  "мозаичной психопатией" медик называет, во-первых, переоценку собственной персоны и "его патологическую лживость".

"Надо понимать, что все люди врут. Но патологические лжецы верят тому, что говорят каждую секунду. Посмотрите на заявления Лукашенко, они часто неоднозначны и очень противоречивы. Очень часто одно утверждение может содержать несколько взаимоисключающих тезисов. И если вы поставите такого человека на детектор лжи, то детектор покажет, что как в одном, так и во втором, противоположном, случае такой человек "говорит правду". Человек с таким диагнозом может в любой момент перейти от того, что что-то есть "белым", к тому, что оно "черное" - буквально за несколько секунд", - пояснил Щигельский.

Справка

Свой диагноз в отношении Лукашенко Щигельский обнародовал 12 января 2001 года в оппозиционной газете "Наша Свабода".

После того как против него было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 367 Уголовного кодекса Республики Беларусь (клевета на президента) он длительное время скрывался, а затем уехал на Запад.

В 2016 году ему было предоставлено гражданство Соединенных Штатов Америки, где он сейчас живет под другим именем.

Сейчас Щигельский занимается в Штатах аптекарским бизнесом.

Дважды волонтерил на Донбассе, помогая защитникам Украины.

Есть соорганизатором около 20 протестных акций белорусской диаспоры в США.

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