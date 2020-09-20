Билл Гейтс спрогнозировал, когда в мире утихнет пандемия COVID-19

20 сентября, 2020, 22:07

Один из основателей Microsoft Билл Гейтс заявил, что по оптимистическому сценарию пандемия коронавируса завершится в 2022 году

Об этом сообщает Fox News.

По его словам, пандемия не может продолжаться вечно и завершится в лучшем случае, в 2022 году.

"Конец эпидемии, лучший вариант - это, пожалуй, 2022. Но в течение 2021 мы должны снизить уровень заболеваемости, если будет действовать общемировой подход. Слава богу, технологии разработки вакцин уже были, финансирование поступило, а компании выделили своих лучших специалистов. Поэтому я настроен оптимистично, все это не будет длиться вечно", - сказал Гейтс.

Он добавил, что в США вакцина против коронавируса должен появиться в начале 2021 года.

"К следующему лету США начнут возвращаться в нормальное русло. А до конца года наша жизнедеятельность сможет стать нормальной, если мы будем помогать также и другим странам", - рассказал Гейтс.

Напомним, 16 сентября Фонд Билла и Мелинды Гейтс опубликовал ежегодный доклад, в котором говорится, что пандемия коронавируса нового типа COVID-19 отбросила мир в развитии на 20 лет назад.

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