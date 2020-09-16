Билл Гейтс: пандемия коронавируса отбросила мир на 20 лет назад

16 сентября, 2020, 17:43

Фонд Билла и Мелинды Гейтс опубликовал ежегодный доклад, в котором говорится, что пандемия коронавируса нового типа COVID-19 отбросила мир в развитии на 20 лет назад

Об этом сообщает ВВС.

В частности, в докладе говорится о том, что за время пандемии количество людей, живущих в крайней бедности, выросло на 7%. Также до уровня 1990-х годов упало количество людей, которые вакцинируются.

В то же время Билл Гейтс уверен, что к докризисному уровню развития общества можно вернуться за несколько лет, если полноценно заработает индустрия туризма.

"Катастрофа, которая взаимно увеличивается - так лучше всего описать пандемию Covid-19. Сначала появился сам вирус, затем правительства начали перераспределять ресурсы, чтобы с ним бороться, а потом люди перестали ходить к врачам из страха заразиться: все это - элементы полноценной катастрофы в секторе здравоохранения", - говорится в докладе.

Коронавирус нового типа COVID-19 был впервые диагностирован в китайском городе Ухань 31 декабря 2019 года.

По состоянию на 16 сентября, количество больных во всем мире приближается к 30 миллионам, более 937 тысяч человек умерли.

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