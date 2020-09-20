Беларусь потратит $330 млн из российского кредита на погашение долгов перед Газпромом

20 сентября, 2020, 19:25

Беларусь потратит $330 млн из полученного от РФ кредита в $1,5 млрд на погашение кредита перед российским Газпромом

Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на российском ТВ.

По его словам, Беларусь выплатит $330 млн с нового кредита на покрытие своей непогашенной задолженности перед Газпромом.

"Задолженность перед Газпромом составляет чуть менее $330 млн. И объем кредита, который мы обсуждаем из Евразийского фонда, составляет $500 млн", - сказал Силуанов.

Напомним, 14 сентября президент России Владимир Путин пообещал Беларуси кредит на $1,5 млрд.

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