Беларусь потратит $330 млн из российского кредита на погашение долгов перед Газпромом
20 сентября, 2020, 19:25
Беларусь потратит $330 млн из полученного от РФ кредита в $1,5 млрд на погашение кредита перед российским Газпромом
Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на российском ТВ.
По его словам, Беларусь выплатит $330 млн с нового кредита на покрытие своей непогашенной задолженности перед Газпромом.
"Задолженность перед Газпромом составляет чуть менее $330 млн. И объем кредита, который мы обсуждаем из Евразийского фонда, составляет $500 млн", - сказал Силуанов.
- Напомним, 14 сентября президент России Владимир Путин пообещал Беларуси кредит на $1,5 млрд.
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