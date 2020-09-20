 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирБеларусь потратит $330 млн из российского кредита на погашение долгов перед Газпромом

Беларусь потратит $330 млн из российского кредита на погашение долгов перед Газпромом


фото: Reuters
Беларусь потратит $330 млн из полученного от РФ кредита в $1,5 млрд на погашение кредита перед российским Газпромом

Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на российском ТВ.

По его словам, Беларусь выплатит $330 млн с нового кредита на покрытие своей непогашенной задолженности перед Газпромом.

"Задолженность перед Газпромом составляет чуть менее $330 млн. И объем кредита, который мы обсуждаем из Евразийского фонда, составляет $500 млн", - сказал Силуанов.

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 сентября, 2020 воскресенье

больше новостей

20 сентября, 2020 воскресенье

19 сентября, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать