Путин даст Лукашенко кредит на $1,5 млрд

14 сентября, 2020, 16:52

РФ предоставит Беларуси госкредит в размере 1,5 миллиарда долларов

Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с Александром Лукашенко в Сочи, сообщает журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

"Мы договорились о том, что Россия предоставит Беларуси в этот сложный момент кредит государственный - полтора миллиарда долларов, и мы это выполним", - сказал хозяин Кремля.

Путин - Лукашенко: Мы договорились о том, что Россия предоставит Белоруссии в этот сложный момент кредит в 1,5 миллиарда долларов, и мы это исполнить pic.twitter.com/hZEhz6gR0Z - Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) September 14, 2020

Российский кредит нужен Минску для поддержки курса белорусского рубля. Страна за месяц потеряла 15 процентов золотовалютных резервов, а граждане рекордными темпами скупают валюту и выводят деньги из банков.

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