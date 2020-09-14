Путин даст Лукашенко кредит на $1,5 млрд
Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с Александром Лукашенко в Сочи, сообщает журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
"Мы договорились о том, что Россия предоставит Беларуси в этот сложный момент кредит государственный - полтора миллиарда долларов, и мы это выполним", - сказал хозяин Кремля.
Путин - Лукашенко: Мы договорились о том, что Россия предоставит Белоруссии в этот сложный момент кредит в 1,5 миллиарда долларов, и мы это исполнить pic.twitter.com/hZEhz6gR0Z- Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) September 14, 2020
Российский кредит нужен Минску для поддержки курса белорусского рубля. Страна за месяц потеряла 15 процентов золотовалютных резервов, а граждане рекордными темпами скупают валюту и выводят деньги из банков.
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