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Espreso.tvОбществоПутин даст Лукашенко кредит на $1,5 млрд

Путин даст Лукашенко кредит на $1,5 млрд


фото: gettyimages
РФ предоставит Беларуси госкредит в размере 1,5 миллиарда долларов

Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с Александром Лукашенко в Сочи, сообщает журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

"Мы договорились о том, что Россия предоставит Беларуси в этот сложный момент кредит государственный - полтора миллиарда долларов, и мы это выполним", - сказал хозяин Кремля.

Российский кредит нужен Минску для поддержки курса белорусского рубля. Страна за месяц потеряла 15 процентов золотовалютных резервов, а граждане рекордными темпами скупают валюту и выводят деньги из банков.

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