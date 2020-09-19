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Espreso.tvОбществоЗеленский разрешил регистрировать кандидатов в депутаты без справки о несудимости

Зеленский разрешил регистрировать кандидатов в депутаты без справки о несудимости


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, отменяющий требование о предоставлении при регистрации кандидатов в депутаты на местных выборах справки о несудимости

Об этом сообщает официальный сайт Верховной Рады.

Законопроект был возвращен в парламент с подписью Зеленского 18 сентября.

Верховная Рада упростила процедуру регистрации кандидатов в депутаты на местных выборах, отменив необходимость предоставлять в избиркомы справки о несудимости.

Согласно принятому законопроекту из раздела XXXVII "Выдвижение и регистрация кандидатов на местных выборах" ст. 222 "Условия регистрации кандидатов в депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым, областных, районных, районных в городе советов, а также городских, сельских, поселковых советов" изымается норма о необходимости предоставлять в избирательные комиссии справку о наличии или отсутствии судимости, выданную уполномоченным органом после начала избирательного процесса.

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