Зеленский разрешил регистрировать кандидатов в депутаты без справки о несудимости
Об этом сообщает официальный сайт Верховной Рады.
Законопроект был возвращен в парламент с подписью Зеленского 18 сентября.
Верховная Рада упростила процедуру регистрации кандидатов в депутаты на местных выборах, отменив необходимость предоставлять в избиркомы справки о несудимости.
Согласно принятому законопроекту из раздела XXXVII "Выдвижение и регистрация кандидатов на местных выборах" ст. 222 "Условия регистрации кандидатов в депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым, областных, районных, районных в городе советов, а также городских, сельских, поселковых советов" изымается норма о необходимости предоставлять в избирательные комиссии справку о наличии или отсутствии судимости, выданную уполномоченным органом после начала избирательного процесса.
- Напомним, 15 сентября Верховная Рада отменила предоставления справки о судимости для регистрации кандидатов на местных выборах.
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