Рада отменила требование справки о несудимости от кандидатов на местных выборах

15 сентября, 2020, 13:44

Верховная Рада отменила предоставление справки о судимости для регистрации кандидатов на местных выборах

Об этом сообщает Еспресо.TV.

15 сентября Верховная Рада Украины отменила справки о несудимости для кандидатов на местных выборах, приняв законопроект №3995.

Документ поддержали 325 нардепов.

Инициаторами законопроекта являются: нардепы фракции "Голос" Владимир Цабаль и Роман Лозинский.

В пояснительной записке указано, что, согласно приказу Министерства внутренних дел Украины № 1256 от 29.11.2016, такую справку предоставляют в течение 30 календарных дней со дня поступления запроса.

"Указанный срок может существенно помешать кандидатам в депутаты на местных выборах быть зарегистрированными для участия в местных выборах, что, в свою очередь, является ограничением реализации пассивного избирательного права", - говорится в нем.

При этом справка о наличии или отсутствии судимости требуется не от всех кандидатов на местных выборах. Согласно действующему законодательству, указанную справку не нужно предоставлять:

- кандидатам в депутаты сельского, поселкового, городского совета (территориальной общины с количеством избирателей в 10 000 человек);

- кандидатам на должность сельского, поселкового, городского головы.

В связи с этим данный закон исключает норму Избирательного кодекса Украины, которая требует предоставления справки о наличии или отсутствии судимости для некоторых кандидатов на местных выборах. Кандидат должен указать свою несудимости в автобиографии, без предоставления справки.

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