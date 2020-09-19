В США неизвестный расстрелял на вечеринке 18 человек

19 сентября, 2020, 15:12

На частной вечеринке в США неизвестный устроил стрельбу, в результате которой два человека погибли и 16 получили ранения

Об этом сообщает BNO News .

Стрельба произошла в городе Рочестер, в штате Нью-Йорк. Погибшие - молодые люди, мужчина и женщина в возрасте 18 и 22 лет.

Инцидент произошел в субботу, стрельба была интенсивной, а территория, где она произошла, все еще окружена полицией.

Отмечается, что трагедия произошла на одной из частных вечеринок в жилом районе в восточной части города. Стрелка пока не арестовали.

Heartbreaking. Friends and family just arrived at the north side of the scene. You can hear the anguish. #roc @DandC pic.twitter.com/WHEnI0peVE - Will Cleveland (@ WillCleveland13) September 19, 2020

Напомним, 25 июля в США приговорили к пожизненному заключению 17-летнего Алека Мак-Кинни, который в школе убил одного ученика и ранил еще восьмерых.

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо