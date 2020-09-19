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Espreso.tvМирВ США неизвестный расстрелял на вечеринке 18 человек

В США неизвестный расстрелял на вечеринке 18 человек


фото: GSL Show
На частной вечеринке в США неизвестный устроил стрельбу, в результате которой два человека погибли и 16 получили ранения

Об этом сообщает BNO News .

Стрельба произошла в городе Рочестер, в штате Нью-Йорк. Погибшие - молодые люди, мужчина и женщина в возрасте 18 и 22 лет.

Инцидент произошел в субботу, стрельба была интенсивной, а территория, где она произошла, все еще окружена полицией.

Отмечается, что трагедия произошла на одной из частных вечеринок в жилом районе в восточной части города. Стрелка пока не арестовали.

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