В США неизвестный расстрелял на вечеринке 18 человек
19 сентября, 2020, 15:12
На частной вечеринке в США неизвестный устроил стрельбу, в результате которой два человека погибли и 16 получили ранения
Об этом сообщает BNO News .
Стрельба произошла в городе Рочестер, в штате Нью-Йорк. Погибшие - молодые люди, мужчина и женщина в возрасте 18 и 22 лет.
Инцидент произошел в субботу, стрельба была интенсивной, а территория, где она произошла, все еще окружена полицией.
Отмечается, что трагедия произошла на одной из частных вечеринок в жилом районе в восточной части города. Стрелка пока не арестовали.
Heartbreaking. Friends and family just arrived at the north side of the scene. You can hear the anguish. #roc @DandC pic.twitter.com/WHEnI0peVE- Will Cleveland (@ WillCleveland13) September 19, 2020
- Напомним, 25 июля в США приговорили к пожизненному заключению 17-летнего Алека Мак-Кинни, который в школе убил одного ученика и ранил еще восьмерых.
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