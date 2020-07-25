В США к пожизненному заключению приговорили подростка-трансгендера, устроившего стрельбу в школе

25 июля, 2020, 18:29

В США приговорили к пожизненному заключению 17-летнего Алека МакКинни, который в школе убил одного ученика и ранил еще восьмерых

Об этом со ссылкой на ABC News, сообщает Укринформ.

17-летнего трансгендерного подростка, который сказал следователям, что начал стрельбу в школе из мести за издевательства над его гендерной идентичностью, был приговорен к пожизненному заключению с возможностью условно-досрочного освобождения.

Алек МакКинни и его сообщник Девон Эриксон, 19 лет, были обвинены в открытии стрельбы 7 мая 2019 года в школе Хайлендс южнее Денвера. Во время стрельбы в школе погиб один школьник и еще восемь получили ранения.

МакКинни, которому на момент стрельбы не угрожал смертный приговор, поскольку он был несовершеннолетним, впервые после инцидента выступил публично, прочитав примерно 22-минутное заявление, в котором он взял на себя ответственность и принес извинения каждому из пострадавших.

Девон Эриксон не признал вины, суд над ним начнется в сентябре.

Напомним, 5 июня в результате стрельбы в доме в американском штате Алабама погибли семь человек.

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