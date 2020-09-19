Путин отреагировал на обвинения Трампа в краже технологий гиперзвуковой ракеты

19 сентября, 2020, 22:23

Президент России Владимир Путин отверг обвинения главы Белого дома Дональда Трампа в краже у США технологий для производства гиперзвукового оружия

Об этом сообщает DW .

Соответствующее заявление Путин сделал в ответ на обвинения Трампа о краже Россией информации о гиперзвуковом оружии у администрации его предшественника, Барака Обамы.

По словам главы Кремля, работы по созданию такого оружия ведутся с 2004 года, а Вашингтон сам заставил РФ начать масштабные разработки в области гиперзвуковых ракет после выхода в 2002 году из договора по ПРО.

"Мы должны были создать это оружие в ответ на развертывание США системы стратегической ПРО, которая в перспективе была бы способна фактически нейтрализовать, обнулить весь наш ядерный потенциал", - сказал Путин.

Напомним, 19 сентября Дональд Трамп заявил, что Россия создала свое гиперзвуковое оружие, похитив информацию о нем у предыдущей американской администрации во главе с Бараком Обамой

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