При Обаме россияне похитили у нас чертежи гиперзвуковой ракеты, - Трамп

19 сентября, 2020, 10:50

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Россия создала свое гиперзвуковое оружие, похитив информацию о нем в предыдущей американской администрации во главе с Бараком Обамой

С таким заявлением он выступил во время предвыборного митинга перед своими сторонниками в штате Миннесота, передает Еспресо.TV со ссылкой на Интерфакс-Украина .

"У нас есть супер-пупер ракета. Я называю ее супер-пупер, потому что она в пять раз быстрее, чем обычные ракеты. Но Россия получила эту информацию в администрации Обамы, она похитила ее, и создала собственную ракету. Но сейчас у нас есть такая, которая гораздо, гораздо быстрее", - сказал Трамп,

Он повторил свои предыдущие заявления о том, что США создали "мощное оружие".

"И это правда. Мы обладаем таким современным оружием, что президент Си (председатель КНР Си Цзиньпин - ред.) И президент Путин (президент РФ Владимир Путин - ред.), и все остальные завидуют нам", - сказал Трамп.

Он добавил, что "они не знают, что конкретно у нас есть, но знают, что это что-то такое, о чем они раньше даже не слышали".

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