При Обаме россияне похитили у нас чертежи гиперзвуковой ракеты, - Трамп
С таким заявлением он выступил во время предвыборного митинга перед своими сторонниками в штате Миннесота, передает Еспресо.TV со ссылкой на Интерфакс-Украина .
"У нас есть супер-пупер ракета. Я называю ее супер-пупер, потому что она в пять раз быстрее, чем обычные ракеты. Но Россия получила эту информацию в администрации Обамы, она похитила ее, и создала собственную ракету. Но сейчас у нас есть такая, которая гораздо, гораздо быстрее", - сказал Трамп,
Он повторил свои предыдущие заявления о том, что США создали "мощное оружие".
"И это правда. Мы обладаем таким современным оружием, что президент Си (председатель КНР Си Цзиньпин - ред.) И президент Путин (президент РФ Владимир Путин - ред.), и все остальные завидуют нам", - сказал Трамп.
Он добавил, что "они не знают, что конкретно у нас есть, но знают, что это что-то такое, о чем они раньше даже не слышали".
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Эспрессо
Читайте также
-
12 сентября, 2020 Рационально ли используют антиковидний фонд. Экспертный опрос
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти
-
9 сентября, 2020 Плюсы оздоровления на Моршинкурорте
Читайте также
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти