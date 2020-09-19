На Дружбы народов в Киеве Sang Yong не разминулся с Peugeot

19 сентября, 2020, 08:00

На бульваре Дружбы Народов, что в Киеве, в ночь с 18 на 19 сентября 2020 года произошло ДТП с участием трех автомобилей. Есть пострадавший

Как рассказал водитель Sang Yong, он двигался со стороны моста Патона, как при выезде на Дружбы Народов на встречную полос ему вылетел Peugeot, передают ВартовиЕспресо.

От удара оба автомобиля разбросало по проезжей части.

У Sang Yong оторвало колесо, а Peugeot отбросило по касательной в Skoda. Самого же водителя Peugeot зажало в кабине, его с помощью инструментов деблокировали спасатели и передали медикам.

Напомним, пьяный водитель "Шкоды" устроил тройную ДТП на столичном Харьковском массиве. Есть пострадавшая.

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