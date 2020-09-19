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Espreso.tvОбществоПьяный водитель "Шкоды" устроил тройную ДТП на столичном Харьковском массиве: есть пострадавшая

Пьяный водитель "Шкоды" устроил тройную ДТП на столичном Харьковском массиве: есть пострадавшая

На пересечении Харьковского шоссе и улицы Тростянецкой, что в городе Киеве, в ночь с 18 на 19 сентября 2020 года произошла тройная авария по вине пьяного водителя

Подробности рассказывают ВартовиЕспресо.

Когда перед светофором стояли машины, одна из которых - карета скорой помощи, сзади, не тормозя, в скорую врезалась "Шкода", после чего скорая по цепной реакции протаранила "Шевроле Авео", которая в свою очередь ударила "Хюндай". Саму же "Шкоду" отбросило на тротуар, где, к счастью, не было пешеходов.

В результате ДТП пострадала пассажирка "Шкоды", которую с подозрением на перелом ноги забрала скорая. Также прибывшие кареты скорой помощи забрали больного, который находился в скорой - участнице ДТП, самим же врачам которой, оказали медицинскую помощь на месте.

Инцидент не обошелся без алкоголя, который обнаружили у водителя "Шкоды". Он прошел освидетельствование на состояние опьянения с помощью прибора Драгер, результат которого показал 1.33 промилле, что почти в 7 раз превосходит допустимую норму.

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