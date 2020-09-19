Пьяный водитель "Шкоды" устроил тройную ДТП на столичном Харьковском массиве: есть пострадавшая
Подробности рассказывают ВартовиЕспресо.
Когда перед светофором стояли машины, одна из которых - карета скорой помощи, сзади, не тормозя, в скорую врезалась "Шкода", после чего скорая по цепной реакции протаранила "Шевроле Авео", которая в свою очередь ударила "Хюндай". Саму же "Шкоду" отбросило на тротуар, где, к счастью, не было пешеходов.
В результате ДТП пострадала пассажирка "Шкоды", которую с подозрением на перелом ноги забрала скорая. Также прибывшие кареты скорой помощи забрали больного, который находился в скорой - участнице ДТП, самим же врачам которой, оказали медицинскую помощь на месте.
Инцидент не обошелся без алкоголя, который обнаружили у водителя "Шкоды". Он прошел освидетельствование на состояние опьянения с помощью прибора Драгер, результат которого показал 1.33 промилле, что почти в 7 раз превосходит допустимую норму.
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