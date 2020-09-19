МЗ обновило список стран "красной зоны"

19 сентября, 2020, 15:27

Министерство здравоохранения обновило перечень стран «красной зоны» с самой сложной эпидемиологической ситуацией с COVID-19

Об этом сообщает официальный сайт МОЗ .

По состоянию на 19 сентября в "красной зоне" оказались 47 стран. Среди них Чехия, США, Молдова, Бразилия, Колумбия, Израиль, Франция, Люксембург, Испания, Аргентина и другие.

В "зеленую" зону входят: Украина, Польша, Австрия, Хорватия, Румыния, Турция, Канада, Германия и другие.

Напомним, правительство изменило правила въезда в Украину : отныне государствами с широким распространением COVID-19 считаются те, где количество новых зарегистрированных случаев заражения на 100 тыс. человек за последние 14 дней не превышает количество таких случаев в Украине.

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