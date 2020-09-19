Киев и 20 областей не готовы к ослаблению карантина

19 сентября, 2020, 18:31

По состоянию на 19 сентября Киев и 20 областей не готовы к смягчению противоэпидемических мероприятий

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

В Киеве показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней составил 146,6 на 100 тыс. человек, при том что индикаторный показатель составляет менее 40 на 100 тыс. населения, загруженность коек в больницах первой волны на 19 сентября в столице - 46,4% за последние 5 дней (индикаторный показатель - 50% и меньше).

Также не готовы к смягчению карантина Винницкая (показатель заболеваемости - 56,9 на 100 тыс. населения), Волынская (96,3), Донецкая (41,5), Житомирская (108,8), Закарпатская (89,6), Запорожская (58,4), Ивано-Франковская (161,2), Киевская (84,5), Луганская (47,6), Львовская (104,6), Николаевская (78), Одесская (124,1), Ровенская (120), Сумская (107,9), Тернопольская (381,2), Харьковская (142,4), Хмельницкая (120,1), Черкасская (95,5), Черновицкая (217,7), Черниговская (97,1) области .

Напомним, 18 сентября в Украине обновили список городов и районов, которые внесли в "красную" зону карантина из-за увеличения количества случаев коронавируса. Ивано-Франковск, Черновцы и Тернополь выходят из этой карантинной зоны.

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