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Espreso.tvОбществоКличко открыл в Киеве новый фонтан со скульптурой архистратига Михаила

Кличко открыл в Киеве новый фонтан со скульптурой архистратига Михаила

Мэр Киева Виталий Кличко открыл в столице новый фонтан со скульптурой архистратига Михаила

Об этом сообщает сайт Виталия Кличко .

Виталий Кличко открыл новый фонтан со скульптурой архистратига Михаила в парке "Владимирская горка".

По его словам, колокол, на котором установлена скульптура архангела Михаила, символизирует всю красоту, толерантность и многообразие Киева.

"Сегодня мы открываем не просто фонтан. Это символическая композиция. Мы чтим киевских защитников и хранителей нашего города. Архангел Михаил - почитаемый в религиозном эпосе ангел. И на Ближнем Востоке, и в христианстве", - сказал Кличко.

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