Кличко открыл в Киеве новый фонтан со скульптурой архистратига Михаила
19 сентября, 2020, 17:49
Мэр Киева Виталий Кличко открыл в столице новый фонтан со скульптурой архистратига Михаила
Об этом сообщает сайт Виталия Кличко .
Виталий Кличко открыл новый фонтан со скульптурой архистратига Михаила в парке "Владимирская горка".
По его словам, колокол, на котором установлена скульптура архангела Михаила, символизирует всю красоту, толерантность и многообразие Киева.
"Сегодня мы открываем не просто фонтан. Это символическая композиция. Мы чтим киевских защитников и хранителей нашего города. Архангел Михаил - почитаемый в религиозном эпосе ангел. И на Ближнем Востоке, и в христианстве", - сказал Кличко.
- Напомним, 18 сентября партия "УДАР" выдвинула Виталия Кличко кандидатом на должность городского главы Киева.
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