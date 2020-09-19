Футболист сборной Украины покинул Италию и нашел новую команду

19 сентября, 2020, 17:21

Греческий АЕК объявил о трансфере из итальянского "Лечче" полузащитника сборной Украины Евгения Шахова

Об этом сообщает официальный сайт АЕК.

Контракт подписан на два года с опцией продления еще на год. Шахов в афинском клубе стал одноклубником другого украинца - Дмитрия Чигринского.

В прошлом сезоне Шахов сыграл в чемпионате Италии за "Лечче" 24 матча, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи. "Лечче" по итогам сезона вылетел из Серии А.

В 2016-2019 годах Шахов выступал в Греции за ПАОК. Также он играл за "Днепр" и киевский "Арсенал". За сборную Украины провел 7 матчей и забил 1 гол.

17 сентября стало известно, что Евгений Шахов разорвал контракт с итальянским "Лечче" и переходит в греческий АЕК.

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