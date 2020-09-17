Украинский футболист разорвал контракт с итальянским клубом
Об этом сообщает инсайдер Николо Скира в twitter.
По его информации, украинец договорился о расторжении контракта с "Лечче". Шахов продолжит карьеру в греческом АЕК, с которым подпишет контракт на 2 года.
В прошлом сезоне хавбек сыграл чемпионате Италии 24 матча, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. "Лечче" по итогам сезона вылетел из Серии А.
В 2016 - 2019 годах Шахов выступал в Греции за ПАОК. Также он играл за "Днепр" и киевский "Арсенал". За сборную Украины провел 7 матчей и забил 1 гол.
Done deal! Yevhen #Shakhov to #AEKAtene as a free-agent. He has reached an agreement with #Lecce for the termination of the contract. Shakhov will sign 2-year contract with AEK. #transfers- Nicolò Schira (@NicoSchira) September 16, 2020
- 13 августа стало известно, что "Лечче" решил избавиться от украинского полузащитника Евгения Шахова.
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