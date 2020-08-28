Байден принял предложение Трампа и пойдет с ним на дебаты

28 августа, 2020, 11:36

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден готов выйти на дебаты с действующим президентом страны республиканцем Дональдом Трампом

Об этом он заявил в эфире телеканала MSNBC.

"Я собираюсь дебатировать с ним. Я буду факт-чекером на сцене во время дебатов с ним", - сказал Байден.

Ранее спикер палаты представителей Нэнси Пелоси выступила против проведения дебатов, ведь, по ее мнению, Трамп будет вести себя на них недостойно.

Ранее действующий президент не раз вызывал своего конкурента по предвыборной гонке на публичные дебаты. Байден, в свою очередь, игнорировал такие вызовы.

Напомним, что Трамп призвал своего соперника на президентских выборах Джо Байдена пройти тест на наркотики перед дебатами. Сам он также готов пройти тест.

Выборы президента США состоятся 3 ноября.

Перед этим Трамп и Байден трижды встретятся на дебатах: в Кливленде 29 сентября, в Майами 15 октября и Нэшвилле 22 октября.

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