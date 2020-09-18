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Espreso.tvОбществоВ Украине за 17 сентября COVID-19 подтвердили в 3228 человек

В Украине за 17 сентября COVID-19 подтвердили в 3228 человек

За минувшие сутки коронавирус обнаружили в 3228 человек, зафиксировано 68 смертей, 1573 пациента выздоровели

Об этом свидетельствуют данные СНБО .

Всего в Украине по состоянию на утро 18 сентября зафиксирован 169472 случаи COVID-19. 75486 человек выздоровели, 3468 - умерли.

Прирост в регионах:

Винницкая обл - 5114 (+75)
Волынская обл - 6689 (+96)
Днепропетровская обл - 3765 (+112)
Донецкая обл - 2313 (41)
Житомирская обл - 4774 (+118)
Закарпатская обл - 9031 (100)
Запорожская обл - 2748 (+75)
Ивано-Франковская обл - 12031 (+175)
Кировоградская обл - 967 (+16)
г. Киев - 18740 (+291)
Киевская обл - 7476 (+134)
Львовская обл - 17869 (+205)
Луганская обл - 706 (+17)
Николаевская обл - 2320 (+68)
Одесская обл - 10924 (+322)
Полтавская обл - 1390 (27)
Ровенская обл - 10917 (+120)
Сумская обл - 2807 (+83)
Тернопольская обл - 10705 (+311)
Харьковская обл - 14264 (+349)
Херсонская обл - 766 (+29)
Хмельницкая обл - 4339 (+141)
Черновицкая обл - 12793 (+153)
Черкасская обл - 2891 (+71)
Черниговская обл - 3133 (+99)

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