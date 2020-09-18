Украинский боксер Редкач назвал своего фаворита в поединке Ломаченко - Лопес
Об этом сообщает EsNews .
Редкач убежден, что у Лопеса будет больше мотивации чем у Ломаченко.
"Кто победит? Я выберу Лопеса. Надеюсь, что он сможет нокаутировать Ломаченко. Василий - старый коротышка, у него нет голода. Лопес хорошо мотивирован. Почему я поддерживаю Теофимо Это только мое дело", - сказал Иван Редкач.
Накануне Иван Редкач заявил, что у него произошел конфликт с Василием Ломаченко в американской церкви, а соотечественник якобы ругался в его адрес в храме матом.
Поединок Ломаченко - Лопес состоится 17 октября в Лас-Вегасе. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).
Василий Ломаченко владеет титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).
- 14 мая Редкач опубликовал коллаж Ломаченко с Путиным и вызвал его на бой.
- 8 сентября Иван Редкач заявил, что относится к Василию Ломаченко не лучше, чем к президенту России Владимиру Путину.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти
-
9 сентября, 2020 Плюсы оздоровления на Моршинкурорте
-
Читайте также
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти
-
9 сентября, 2020 Плюсы оздоровления на Моршинкурорте