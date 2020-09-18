Украинский боксер Редкач назвал своего фаворита в поединке Ломаченко - Лопес

18 сентября, 2020, 19:52

Украинский боксер Иван Редкач будет болеть за Теофимо Лопеса в поединке против Василия Ломаченко

Об этом сообщает EsNews .

Редкач убежден, что у Лопеса будет больше мотивации чем у Ломаченко.

"Кто победит? Я выберу Лопеса. Надеюсь, что он сможет нокаутировать Ломаченко. Василий - старый коротышка, у него нет голода. Лопес хорошо мотивирован. Почему я поддерживаю Теофимо Это только мое дело", - сказал Иван Редкач.

Накануне Иван Редкач заявил, что у него произошел конфликт с Василием Ломаченко в американской церкви, а соотечественник якобы ругался в его адрес в храме матом.

Поединок Ломаченко - Лопес состоится 17 октября в Лас-Вегасе. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).

Василий Ломаченко владеет титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

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