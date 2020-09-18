Ученые Западного региона Украины поддержали Анатолия Загородного на выборах президента НАН Украины
Об этом шла речь на онлайн-встрече в рамках предвыборной кампании кандидатов на пост главы Академии.
Западный научный центр НАН Украины и МОН Украины объединяет ученых из 22 учреждений Национальной академии наук Украины, более 80 высших учебных заведений различных форм собственности, более 50 научно-исследовательских и опытно-конструкторских учреждений.
В онлайн-встрече приняли участие около 60 ученых. Председатель Западного научного центра академик Зиновий Назарчук отметил, что знает Анатолия Загородного как известного ученого и умелого организатора науки. Зиновий Назарчук отметил принципиальную позицию Анатолия Загородного по реформе Академии и главным задачам, которые необходимо выполнить для успешной ее реализации. В частности, это касается привлечения научной молодежи, социальной поддержки талантливых молодых ученых.
В поддержку Анатолия Загородного высказался и академик Игорь Мриглод. Он отметил, что знает академика Загородного как талантливого ученого, известного не только в Украине, но и далеко за ее пределами, а также - как человека, имеющего большой опыт научно-организационной работы в Академии.
Почетный директор Института физики конденсированных систем НАН Украины академик Игорь Юхновский отметил, что Анатолий Загородный вместе со своими коллегами принадлежит к большой группе отечественных и мировых ученых, занимающихся теорией плазмы. "Я глубоко убежден, что этот человек - умный, справедливый и добрый. И это как раз то, что нужно для успешного управления большим коллективом Национальной академии наук Украины", - подчеркнул он.
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