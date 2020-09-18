Российский тренер может возглавить "Днепр-1"
18 сентября, 2020, 19:03
Россиянин Сергей Ташуев может стать новым главным тренером СК "Днепр-1"
Об этом сообщает Footboom.
Стороны уже начали переговоры. Финансовые условия возможной сделки не сообщаются.
61-летний россиянин хорошо известен украинским фанатам благодаря работе в донецком "Металлурге" в сезоне 2013/14. Последним местом работы Сергея Ташуева был солигорский "Шахтер", который тренер покинул в ноябре 2020-го, уступив место Юрию Вернидубу.
Сейчас "Днепр-1" возглавляет Дмитрий Михайленко, однако украинца могут уволить из-за неудачного старта в нынешнем сезоне УПЛ: 1 очко в двух стартовых турах.
- 14 сентября сообщалось, что хорватский специалист Йовичевич может стать новым главным тренером "Днепра-1" .
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