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Espreso.tvОбществоРезников: Украина не будет вносить особый статус Донбасса в Конституцию

Резников: Украина не будет вносить особый статус Донбасса в Конституцию


фото: 24tv
Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что позиция Украины - исключает внесение особого статуса Донбасса в Конституцию

Об этом вице-премьер заявил в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Еспресо.TV .

Алексей Резников отметил, что такую позицию высказал президент Украины Владимир Зеленский во время саммита в нормандской формате в декабре 2019 году в Париже.

"Президент ... дал четкое понимание того, что никаких изменений в Конституцию Украины о включении туда какого-то особого статуса не будет, это исключено", - отметил он.

В то же время Резников подчеркнул, что украинская сторона в ТКГ работает над пересмотром Минских домовлностей:

"Также президент неоднократно говорил, что Минские соглашения требуют изменений. Это позиция, которую мы отстаиваем в трехсторонней контактной группе."

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