Резников: Украина не будет вносить особый статус Донбасса в Конституцию
Об этом вице-премьер заявил в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Еспресо.TV .
Алексей Резников отметил, что такую позицию высказал президент Украины Владимир Зеленский во время саммита в нормандской формате в декабре 2019 году в Париже.
"Президент ... дал четкое понимание того, что никаких изменений в Конституцию Украины о включении туда какого-то особого статуса не будет, это исключено", - отметил он.
В то же время Резников подчеркнул, что украинская сторона в ТКГ работает над пересмотром Минских домовлностей:
"Также президент неоднократно говорил, что Минские соглашения требуют изменений. Это позиция, которую мы отстаиваем в трехсторонней контактной группе."
Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Еспресо
Читайте также
-
12 сентября, 2020 Рационально ли используют антиковидний фонд. Экспертный опрос
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти
-
9 сентября, 2020 Плюсы оздоровления на Моршинкурорте
Читайте также
-
-
10 сентября, 2020 Виталий Портников: Совместная инспекция – это ловушка
-
10 сентября, 2020 Приватизация власти