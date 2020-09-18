Рада приняла постановление об обучении школьников во время карантина

18 сентября, 2020, 13:26

18 сентября на пленарном заседании Верховная Рада поддержала проекты постановлений об образовательном процессе в школах и профтехучилищах во время карантина

Парламент принял три постановления относительно образовательного процесса в условиях карантина, сообщает Еспресо.TV .

Первой Рада приняла проект постановления № 4057 "об обращении в Кабинет Министров Украины относительно принятия неотложных мер для обеспечения безопасного образовательного процесса в условиях карантина, введенного с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19". За соответствующий документ отдали голоса 274 народных избранника.

Читайте также: В Киеве из-за COVID-19 на карантин закрыли четыре школы, - Кличко

Сразу спустя в ВР 277 голосами приняли почти идентичен проект постановления "об обращении к Кабинету Министров Украины о принятии неотложных мер по обеспечению безопасного учебного процесса и качественного образования в условиях карантина введенного с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19".

Наконец, ВР приняла проект постановления №4108 "о безопасности педагогических работников учреждений общего среднего и профессионального (профессионально-технического) образования во время пандемии коронавируса SARS-CoV-2". "За" проголосовали 277 нардепов.

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо