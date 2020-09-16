В Киеве из-за COVID-19 на карантин закрыли четыре школы, - Кличко
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга .
"В 90 школах на дистанционное обучение перевели в общем 188 классов, где есть больные ученики. В общем больных коронавирусом школьников в столице - 207. И 108 педагогов", - сказал мэр.
Кличко отметил, что ситуация контролируется, и те школы или классы, где появляются больные коронавируса, отправляют на дистанционное обучение.
"Да, из-за случаев заболевания среди учителей на карантин закрыты сегодня четыре столичные школы: по одной в Оболонском, Дарницком, Голосеевском и Соломенском районах", - сообщил он.
О детских садов Кличко отметил, что из-за выявленных случаях вируса временно закрыты четыре группы в садиках в Дарницком и Подольском районах.
"В целом работает 561 коммунальный детский сад с 568. В остальных заведениях продолжаются плановые ремонты. Три сады, которые были на карантине, возобновили свою работу. Наполняемость детей в садах сегодня - почти 51%", - сказал мэр.
- В Украине за минувшие сутки подтвердили 2958 случаев COVID-19.
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