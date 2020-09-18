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Espreso.tvОбщество"Ему гораздо лучше": сын Кернеса о состоянии отца

"Ему гораздо лучше": сын Кернеса о состоянии отца

Состояние здоровья мэра Харькова Геннадия Кернеса, который находится в немецкой клинике "Шарите" с осложнениями от ранения на фоне коронавируса, существенно улучшилось

Об этом в Инстаграме написал один из сыновей мэра Родион Гайсинский, который сопровождал его за границу.

Гайсинский сообщил, что "только что вышел" от Кернеса, которому "намного лучше", но пока врачи запретили мэру и его посетителям пользоваться в больнице гаджетами.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гене уже лучше

Сообщение, распространенный Харьков 1654 (@ kharkiv_1654)

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