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Espreso.tvСпортОдин из лучших бомбардиров УПЛ прошел медосмотр в бельгийском клубе

Один из лучших бомбардиров УПЛ прошел медосмотр в бельгийском клубе


фото: hbvl.be
Форвард черниговской "Десны" Александр Филиппов прошел медицинский осмотр перед завершением трансфера в бельгийский "Сент-Трюйден"

Об этом сообщает sport.ua .

27-летний украинец успешно сдал все тесты, в том числе и на коронавирус, что позволит ему уже в ближайшее время присоединиться к новой команде. Вскоре "Сент-Трюйден" официально объявит о трансфере.

В текущем сезоне Александр Филиппов провел 2 матча и забил 1 мяч. В прошлом розыгрыше УПЛ украинец занял второе место с 18 голами в рейтинге бомбардиров.

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