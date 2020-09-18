Один из лучших бомбардиров УПЛ прошел медосмотр в бельгийском клубе

18 сентября, 2020, 14:50

Форвард черниговской "Десны" Александр Филиппов прошел медицинский осмотр перед завершением трансфера в бельгийский "Сент-Трюйден"

Об этом сообщает sport.ua .

27-летний украинец успешно сдал все тесты, в том числе и на коронавирус, что позволит ему уже в ближайшее время присоединиться к новой команде. Вскоре "Сент-Трюйден" официально объявит о трансфере.

В текущем сезоне Александр Филиппов провел 2 матча и забил 1 мяч. В прошлом розыгрыше УПЛ украинец занял второе место с 18 голами в рейтинге бомбардиров.

18 сентября стало известно, что "Десна" встретится с немецким "Вольфсбургом" в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.