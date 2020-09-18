Не вижу рисков для сотрудничества с МВФ, - Марченко

18 сентября, 2020, 21:34

Министр финансов Сергей Марченко не видит угроз для сотрудничества с Международным валютным фондом

Об этом Марченко заявил в эфире одного из телеканалов, передает РБК-Украина.

"Об этом (дата получения транша, - ред.) можно будет говорить более детально после приезда миссии (МВФ, - ред.) Сейчас в первую очередь мы должны провести пересмотр программы. Мы все структурные маяки выполняем. Поэтому я сегодня не вижу особых рисков с точки зрения сотрудничества с МВФ", - сказал Марченко.

При этом министр не смог ни подтвердить, ни опровергнуть информацию председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов Даниила Гетманцева о том, что Украина может получить второй транш в декабре.

"Гетманцев не привлечен к переговорам и откуда у него такая информация, я ответить не могу", - сказал Марченко.

Ранее глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко заявил, что НБУ ожидает получить второй транш от МВФ до конца года.

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