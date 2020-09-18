Назвали Стерненко "убийцей": Нацсовет проверит канал NewsОne
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
"Основанием стали высказывания ведущих передачи" Противостояние "В. Пиховшека и Д. Панченко, имеющих признаки нарушения презумпции невиновности подозреваемого, обвиняемого или предрешающие решения суда, а также пренебрежение законодательными нормами по распространению объективной информации", - говорится в сообщении.
Как отмечается, передача транслировалась в прямом эфире 28 августа 2020 и с повторами 29 августа и 30 августа. В ней говорилось о совершении активистом Сергеем Стерненком уголовного преступления, причем он был назван "убийцей".
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Как заявляют в Нацсовете, поскольку по состоянию на 28 - 30 августа не было установлено обвинительного приговора суда, подобные утверждения являются признаком нарушения основ презумпции невиновности и обеспечение доказанности вины. Поэтому было принято решение о внеплановой проверке.
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