Суд обязал полицию открыть производство из-за еще одного нападения на Стерненко

Об этом экс-руководитель одесского отделения "Правого сектора" заявил в своем Telegram -канале.

"Приморский суд обязал полицию открыть уголовное производство в отношении попытки нападения на меня, потому что Нацполиция ограничилась только составлением админки за мелкое хулиганство", - отметил Стерненко.

По его словам, поступил также полный текст решения Верховного Суда об оставлении дела против Стерненко в Одессе.

"Суд вообще проигнорировал мои доводы о наличии карантина в связи с пандемией коронавирусной болезни. Весной вследствие карантина было прекращено вообще любое пассажирское сообщение по Украине ... Так же ВС проигнорировал наши доводы о влиянии заказчика нападения на меня в Одессе и его давлении на суд и свидетелей", - отметил Стерненко.

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