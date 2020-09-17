 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСуд обязал полицию открыть производство из-за еще одного нападения на Стерненко

Суд обязал полицию открыть производство из-за еще одного нападения на Стерненко

Приморский районный суд Одессы обязал полицию открыть уголовное производство в отношении попытки нападения на Сергея Стерненко

Об этом экс-руководитель одесского отделения "Правого сектора" заявил в своем Telegram -канале.

"Приморский суд обязал полицию открыть уголовное производство в отношении попытки нападения на меня, потому что Нацполиция ограничилась только составлением админки за мелкое хулиганство", - отметил Стерненко.

По его словам, поступил также полный текст решения Верховного Суда об оставлении дела против Стерненко в Одессе.

"Суд вообще проигнорировал мои доводы о наличии карантина в связи с пандемией коронавирусной болезни. Весной вследствие карантина было прекращено вообще любое пассажирское сообщение по Украине ... Так же ВС проигнорировал наши доводы о влиянии заказчика нападения на меня в Одессе и его давлении на суд и свидетелей", - отметил Стерненко.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 сентября, 2020 четверг

больше новостей

17 сентября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать